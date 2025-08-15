15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Altay'ın genç yıldız adayı altyapıya döndü!

Altay'ın genç yıldız adayı Utkan Gülalan'ın A takım kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

calendar 15 Ağustos 2025 13:14 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 13:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'ın genç yıldız adayı altyapıya döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da yeni sezon öncesi Süper Lig ekiplerinin radarına giren genç orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan'ın A takım kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilgilendiği 16 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü başlayacak Afyonkarahisar kampında yer almayacağı öğrenildi. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun Osman'la birlikte bazı gençleri altyapıya gönderdiği ifade edildi.

Genç kramponların daha sonra tekrar A takım kadrosuna alınabileceği dile getirildi. Süper Lig kulüplerinin Osman için Altay yönetimine 600 bin Euro teklif ettiği ancak yapılan tekliflerin kabul edilmediği açıklanmıştı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.