İzmir'in 111 yıllık köklü kulübü Altay, eski futbolcularına olan borçları nedeniyle bir türlü belini doğrultamadı.
Geçen sezon küme düştüğü 1'inci Lig'de 9 puanı silinen siyah-beyazlılar, bu sezon da 9 puanı silinerek 2'nci Lig'e veda etti.
Geçmiş yıllarda siyah-beyazlı formayı terleten 23 yabancı oyuncunun kulübe açtığı davalar nedeniyle son 2 sezonda FIFA tarafından 12 puanı silinen İzmir temsilcisinin 6 puanı ise Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle eridi.
Toplam borcu 880 milyon TL'ye ulaşan Altay'ın içinde bulunduğu durum camiayı ve taraftarları karamsarlığa sürükledi. Siyah-beyazlılar, kulübün kurtuluşunun şirketleşme yoluna gitmekten geçtiğine inansa da yaklaşık 1 yıllık süreçte güvenilir bir yatırımcı bulunamaması nedeniyle mali sıkıntılar aşılamadı.
Önümüzdeki sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'da mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulda nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Transfer yasağı süren Altay'ın mevcut kadrosu güven vermedi.
ÜÇ MAÇ İÇİN 466 BİN EURO BORÇ ÇIKTI
Altay'ın son olarak FIFA'dan aldığı 6 puan silme cezası, eski Brezilyalı oyuncusu William De Amorim'in alacakları nedeniyle uygulandı. Siyah-beyazlıların 2020-21 sezonunda kadrosuna kattığı Amorim, 1'inci Lig'de 2 maçta, kupada ise 1 müsabakada toplam 150 dakika forma giydi. Dava sonucu İzmir temsilcisi Amorim'e 466 bin Euro alacağının yanı sıra ek ceza olarak 20 bin İsviçre Frangı borçlandı. Altay'ın yaklaşık 21.5 milyon TL ödeme yapmak zorunda olduğu Amorim oynadığı dakika başına 143 bin TL kazanç elde etti. Altay'ın geçen sezon eski oyuncusu Al Hassan'ın kulübüne olan yetiştirme bedeli borcu nedeniyle 6 puanı silinmişti. İzmir ekibinin yerlilerle birlikte 50'nin üzerinde oyuncuyla davası sürüyor.
Altay'ın borçları başına bela oldu
Altay, eski oyuncularına olan borçlar nedeniyle üst üste puan silme cezaları alarak 3. Lig'e düştü; mali kriz camiada derin karamsarlık yarattı.
İzmir'in 111 yıllık köklü kulübü Altay, eski futbolcularına olan borçları nedeniyle bir türlü belini doğrultamadı.
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