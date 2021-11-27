Altay, galibiyete hasret!

Lige iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip, ilk 2 maçını kazandıktan sonra 2 müsabakayı puansız geçti. Daha sonra üst üste 3 karşılaşmayı üçer puanla kapatan Altay, 7. haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra istediği sonuçları alamadı.



Beşiktaş maçından sonra çıktığı 7 müsabakada 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi, üçüncülükten 11. sıraya kadar geriledi.



Ligde 14. haftanın ardından 17 puana ulaşan Altay, maç fazlasıyla 11. durumda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, ilk 7 haftada 14 gol atmasına rağmen, sonraki 7 maçta sadece 4 gol buldu.



Sarı kart gören Khaly Thiam'ın cezalı duruma düştüğü Altay, 15. haftada 4 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, bu müsabakadan önce Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 30 Kasım Salı günü TFF 1. Lig temsilcisi Manisa FK'yi ağırlayacak.





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