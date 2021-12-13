Altay, Galatasaray'dan iki isme talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda kötü bir grafik çizen Altay'ın, Galatasaray'da az forma şansı bulan Emre Kılınç ile Oğulcan Çağlayan'ı istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Altay, Galatasaray'dan iki isme talip oldu
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13 Aralık 2021 13:01
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in son dönemde şans vermediği Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'a Süper Lig takımlarından Altay talip oldu.

MUSTAFA DENİZLİ'DEN TALEP

Mustafa Denizli'nin İstanbul'da oynanan Galatasaray maçından önce bir araya geldiği Fatih Terim'den iki oyuncuyu istediği, tecrübeli teknik adamın da düşünmek için süre talep ettiği belirtildi.

Oğulcan ve Emre ile yapılacak görüşmelerden olumlu sonuç alınırsa iki oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak İzmir ekibinin formasını giyecek.


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