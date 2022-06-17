Altay'dan flaş Mateusz Lis açıklaması!

Altay Kulübü, İngiltere'nin Southampton takımı tarafından serbest olarak transfer edildiği duyurulan eski oyuncuları Mateusz Lis'e daha önce ödeme yapılmadığı için kulübün oyuncunun satışından elde edebileceği gelirden mahrum kaldığını bildirdi.



Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Lis'in 175 bin avro tutarındaki alacağı için kulübe 1 Nisan 2022'de ihtar gönderdiği, ödemenin 15 Nisan'a kadar yapılmadığı için, oyuncunun serbest kalma hakkı kazandığı belirtildi.



Lis'in iyi niyet çerçevesinde 30 Nisan'a kadar kulüpte kaldığı ancak Türkiye'den ayrılarak 3 Mayıs'ta sözleşmesinin feshettiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"20 Mayıs 2022 itibarıyla göreve gelen yönetimimizin, oyuncunun alacaklarını ödeyerek sözleşme yenileme ve satış halinde bonservisten pay gibi yaptığı çeşitli teklifler oyuncu, oyuncunun menajeri ve avukatı tarafında karşılık bulmamıştır. Kulübümüz muhasebesine bu çerçevede Wisla Krakow kulübüne ödenmemiş 600 bin avro bonservis ücreti, oyuncuya ödenmemiş ve oyuncunun alacağı olan, aynı zamanda dava konusu edilerek artabilecek 175 bin avro, Southampton FC ile imzalayacağı yıllık ücrete göre, senelik 450 bin avro olan 3 senelik kontratından doğan 1 milyon 350 bin avro ücretiyle Southampton FC'den alacağı ücretin bu ücretten düşük olması halinde bu iki ücret arasındaki fark borç olarak yazılmış, kulübümüz aynı zamanda oyuncunun satışından elde edebileceği milyonlarca avroluk gelirden mahrum kalmıştır."





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