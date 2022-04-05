Altay'dan Antalya'spor maçı için tekrar başvurusu!

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Altay, mücadelenin tekrarı için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Antalyaspor ile oynanan Karşılaşmaya AVAR hakemi olarak atanan Alper Çetin'in klasman dışı olduğu için İzmir ekibinin maçın tekrarını isteyeceği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Altay'dan Antalya'spor maçı için tekrar başvurusu!
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05 Nisan 2022 15:20
Altay, Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin'in görev alması sebebiyle TFF'ye kural hatası başvurusu yapacak.

Kulüp avukatları hazırlıklara başladı

Antalya Lider gazetesinde yer alan habere göre, Siyah-beyazlı yönetim, kulüp avukatlarının hazırladığı rapor neticesinde TFF'ye başvuruda bulunacak.

Lider Gazete, maçın ertesi günü çıkan sayısında "Olay atama" başlığıyla Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya dikkat çekmişti.

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