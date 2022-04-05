Altay'dan Antalya'spor maçı için tekrar başvurusu!

Altay, Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin'in görev alması sebebiyle TFF'ye kural hatası başvurusu yapacak.
Kulüp avukatları hazırlıklara başladı
Antalya Lider gazetesinde yer alan habere göre, Siyah-beyazlı yönetim, kulüp avukatlarının hazırladığı rapor neticesinde TFF'ye başvuruda bulunacak.
Lider Gazete, maçın ertesi günü çıkan sayısında "Olay atama" başlığıyla Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya dikkat çekmişti.
Kulüp avukatları hazırlıklara başladı
Antalya Lider gazetesinde yer alan habere göre, Siyah-beyazlı yönetim, kulüp avukatlarının hazırladığı rapor neticesinde TFF'ye başvuruda bulunacak.
Lider Gazete, maçın ertesi günü çıkan sayısında "Olay atama" başlığıyla Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya dikkat çekmişti.