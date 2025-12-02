02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
0-028'
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Altay'da Yusuf Şimşek çare olamadı

3. Lig 4. Grup'ta Altay, teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde kötü gidişi durduramayarak 8 maçta 1 galibiyet alıp amatöre düşme hattında kaldı.

calendar 02 Aralık 2025 13:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Yusuf Şimşek çare olamadı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek kötü gidişe engel olamadı.

Siyah-beyazlı takımı sezonun ilk 3 maçında çalıştıran Ramazan Kurşunlu'nun yerine 4'üncü haftada göreve gelen tecrübeli teknik adam; 8 maçta 5 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet gördü. Altay, 50 yaşındaki çalıştırıcı önderliğinde 5 puan toplayıp, maç başına 0.63 puan ortalamasıyla oynadı.

İzmir temsilcisi Yusuf Şimşek yönetiminde Eskişehirspor'a 3-2, Söke 1970'e 4-1, Kütahyaspor'a 2-0 (D), Balıkesirspor ve Alanya 1221'e (D) 1-0'lık skorlarla boyun eğerken, Bornova 1877 (D) ve Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldı. Yusuf Şimşek'in Altay'ı tek galibiyetini deplasmanda Tire 2021'i son dakika golüyle 2-1 yenerek aldı. Ligde 6 puanla amatöre düşme hattında yer alan Altay, bu hafta Eskişehir Anadoluspor'u konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
