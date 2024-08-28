TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında pazar günü taraftarının önünde 24Erzincanspor'la karşılaşacak Altay'da sağ bek sorunu yaşanıyor.



Siyah-beyazlılarda geçen sezon istikrarlı bir şekilde forma giyen sağ bek Salih Sarıkaya, yeni sezon öncesi sözleşmesini feshedip Erzurumspor FK ile anlaştı. Altyapıdan A takıma alınan genç sağ bek Ali Solmaz ise Menemen FK ile oynanan hazırlık maçında çapraz bağlarından sakatlandı. İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın defansın sağında asıl mevkisi sağ kanat olan Onur Efe'ye görev verebileceği öğrenildi.

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