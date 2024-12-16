Altay'da Özgür takıma döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da, sakatlığı nedeniyle son 6 maçta kadroda bulunmayan tecrübeli sol bek Özgür Özkaya, iyileşerek takımla birlikte antrenmanlara katılmaya başladı. Ligde 10'uncu haftada iç sahada 2-0 kaybedilen Adana 01 FK maçının son dakikalarında omurilik sakatlığı yaşayan deneyimli savunma oyuncusunun tedavisi sona erdi. Teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın şans vermesi halinde Özgür'ün ilk yarının son haftasındaki Kırklarelispor deplasmanında görev yapabileceği belirtildi.
Çapraz bağ sakatlığı yaşayan deneyimli ön libero Ceyhun Gülselam'ın sezonu kapatmasının ardından önemli bir eksik veren Altay'da Özgür'ün iyileşmesi siyah-beyazlılar için teselli oldu. Ligde altyapı ağırlıklı genç kadrosuyla 11 puan toplayan düşme hattındaki İzmir temsilcisi, 19 puanı bulunan 10'uncu sıradaki Kırklarelispor'u yenerek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor. Altay'da sarı kart cezası sona eren sağ kanat Onur Efe de bu hafta takımdaki yerini alabilecek.
Çapraz bağ sakatlığı yaşayan deneyimli ön libero Ceyhun Gülselam'ın sezonu kapatmasının ardından önemli bir eksik veren Altay'da Özgür'ün iyileşmesi siyah-beyazlılar için teselli oldu. Ligde altyapı ağırlıklı genç kadrosuyla 11 puan toplayan düşme hattındaki İzmir temsilcisi, 19 puanı bulunan 10'uncu sıradaki Kırklarelispor'u yenerek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor. Altay'da sarı kart cezası sona eren sağ kanat Onur Efe de bu hafta takımdaki yerini alabilecek.