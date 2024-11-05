Altay'da Gökhan Karaaslan hedeften uzak

Sezona Play-Off hedefiyle başlayan Altay, alınan kötü sonuçlarla düşme hattına geriledi; İzmir derbisinde Altınordu karşısında çıkış arıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da Gökhan Karaaslan hedeften uzak
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05 Kasım 2024 15:35
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altay'da Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, sezon öncesi koyduğu hedeften uzak kaldı. 
 Sezon başlamadan önce yaptığı açıklamalarda taraftarlara; keyif veren, coşkulu, ofansif futbol oynayan bir takım izleteceklerini ve hedeflerinin Play-Off potası içerisinde yer almak olduğunu söyleyen 31 yaşındaki genç teknik adam ligde umduğunu bulamadı.

İzmir temsilcisi oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Altay bu periyotta 6 gol atıp, kalesinde 23 gol gördü. Ligde 5 puanla 17'nci sırada yer alan siyah-beyazlılar, sezonun ilk bölümünde aldığı sonuçlarla küme düşmeye aday takımlar arasında gösterilmeye başladı. Altay bu hafta İzmir derbisinde Altınordu'ya konuk olacak.

 
 

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