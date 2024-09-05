Altay'da Erdem Özcan kararı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da genç oyuncu Erdem Özcan'ın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Bu sezon siyah-beyazlı ekibin önemli isimlerinden biri olması beklenen Erdem'in geçen hafta yönetim ve teknik ekibe haber vermeden memleketi Nazilli'ye gidip antrenmana katılmaması nedeniyle kadro dışı kaldığı belirtildi.



Nazillispor altyapısında yetişip, 2021'de transfer olduğu İzmir temsilcisinde profesyonel olan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu siyah-beyazlı formayla 2021-22 sezonunda Süper Lig'de 3 maçta şans bulmuştu. 2022-23'te 1'inci Lig'de 7 maça çıktıktan sonra Nazillispor'a kiralanan Erdem, geçen sezon ise 1'inci Lig'de 4 kez görev yaptı.





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