Altay Bayındır: 'Misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz'

Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, Austria Wien karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Bayındır kazanmayı alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini belirterek, "İyi bir futbol oynadık. Çalıştığımız şeyleri sahaya yansıttık. Kazandığımız için mutluyuz. Avantajlı dönüyoruz. Bu önemliydi. İçeride de konuşuyoruz. Kazanmayı alışkanlık edinmeliyiz, çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Birbirimizle de bunu konuşuyoruz. İçeride oynayacağımız maçta da inşallah güzel sonuç alırız." diye konuştu.



Maçta tribünden atılan yabancı maddeyle ilgili ise Altay, "Üzücü bir görüntü, Allah korusun yüzüme gelse gözüm problem yaşayacak. Ufak tefek bir olay ciddi bir sorun olabilirdi. Biz Fenerbahçe olarak, taraftarlarımızla birlikte burada yapılanları gördük. İçeride centilmen şekilde, nasıl davranılması gerektiğini insanlara gösterir vaziyette olmamız lazım. Aşırı hararetten olabiliyor böyle şeyler, üzücü. Fenerbahçe olarak misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz. Buradan çıkacak sonuç, onlar gelince biz de saldıralım olmamalı. Tam tersine ders verici bir biçimde nasıl davranılması gerektiğini misafir takıma göstermek gerekir. Bence biz bunu yapacağız. Fenerbahçe'ye yakışır şekilde davranacağız." diyerek açıklamalarını tamamladı.



TRİBÜNDEN DAVUL TOKMAĞI ATTILAR



Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Austria Wien maçının 43. dakikasında sakatlık yaşadı.



Başarılı file bekçisi, aut kullanmak için topu almak istediği bir sırada tribünlerden gelen davul tokmağının hedefi oldu ve yerde kaldı.



Bir süre sakatlık yaşayan milli kaleci, sağlık görevlerinin müdahalesi sonrası yerden kalktı ve oyun devam etti.





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