Altay Bayındır'ın performansındaki düşüşün nedeni belli oldu!

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın performansı tartışılmaya başlandı. Avrupa devlerinin de gündeminde olan A Milli file bekçisinin formundaki düşüşün nedeni ortaya çıktı. İşte Altay Bayındır'ın form düşüklüğünün sebebi...



KADRO YİNE DEĞİŞEBİLİR

Sarı-lacivertlilerde kadro yoğun maç temposu ve efor gerektiren dinamik oyun anlayışı sebebiyle sürekli değişiyor. Teknik heyet, rakibin zayıf yönlerine göre de sahaya zaman zaman değişik kadrolar sürüyor.



İLK 11 TERCİHİ MERAK EDİLİYOR

Şu anda milli maçta sakatlanan Serdar Aziz dışında eksik oyuncu yok. Özellikle orta saha ve hücum hattında ciddi alternatiflere sahip olan Teknik Direktör Pereira'nın Konya deplasmanında nasıl bir ilk 11 tercih edeceği merak ediliyor. Mesut, İrfan Can, Sosa ve Pelkas gibi bireysel anlamda yetenekli oyuncuların aynı anda sahada olması beklense de mevcut sistemde bunun gerçekleşmesi kolay gözükmüyor.



ALTAY'IN PERFORMANSI TARTIŞILMAYA BAŞLADI

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın performansı fazlasıyla tartışılmaya başlandı. Geçen sezon gösterdiği çıkış ile büyük beğeni toplayan genç file bekçisi son dönemlerde eski çizgisinin bir hayli gerisinde kaldı.



MICHAEL KRAFT ETKİSİ

Daha önce birçok maçta takımını kurtaran Altay bu performansın uzağında olduğu gibi kendisinden beklenmeyen basit hatalar da yapıyor. Futbolda bu tür düşüşler olsa da milli kalecinin iniş-çıkışlı grafiğine bakıldığında eski kaleci antrenörü Michael Kraft'ın gelişi ve takımdan ayrılışının bunda direkt etkisi olduğu gözüküyor.



ERSUN YANAL VAZGEÇMEDİ

Harun Tekin ve Berke Özer olmasına rağmen dönemin teknik direktörü Ersun Yanal tarafından ısrarla istenen genç file bekçisi, Yanal'ın ilk tercihi olmuştu. İlk döneminde önemli hatalar yapsa da Yanal genç isimden vazgeçmedi.



EROL BULUT'LA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Her geçen maç gelişen hatalarından ders alan Altay'ın zirve performansı ise geçen sezon yaşandı. Teknik Direktör Erol Bulut'un isteği ile göreve gelen Alman kaleci antrenörü Michael Kraft'tan sonra bambaşka bir Altay ortaya çıktı.



KRAFT İLE DEVAM EDİLDİ

Tek başına rakibe direndiği ve kurtardığı çok sayıda maç vardı. Takım son maça kadar şampiyonluk şansını sürdürdüyse bunda en büyük etken genç file bekçisinin performansıydı. Erol Bulut ile yollar ayrılsa da Kraft ile kaleci antrenörü olarak yola devam edildi.



DEVLER TAKİPTEYDİ

Pereira'nın gelişi sonrası Kraft gönderildi ve yerine Portekizli bir kaleci antrenörü geldi. Kraft'ın görev yaptığı sırada performansı zirveye çıkan Altay başta İnter olmak üzere birçok dev kulüp tarafından da takibe alınmıştı.



KRAFT NELER SÖYLEMİŞTİ

Göreve gelmeden önce Altay'ı tanıdığını ve takip ettiğini belirten Kraft ilk günlerde genç kalecinin eksikleri ve yapılacak çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;



'HEDEFE ODAKLI BİR STİL GEREKİYORDU'

"Almanya'dayken Altay'ı izlemiştim. O dönemlerde de iyi oynuyordu fakat bazı şeyleri değiştirmemiz, geliştirmemiz gerekiyordu. Daha hedefe odaklı bir stil gerekiyordu bana göre. Pozisyon olarak da değişimler yapmamız gerekiyordu. Bu değişimler için beraber çalıştık. Plan dışı şeylerden çok plana sadık olarak, planın içeresinde kalarak maçlarını tamamlayacak performanslar üzerinde durduk. Tabii ki geliştirmesi gereken bazı noktalar var. İlk olarak yan toplar hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Toplara nasıl girileceği konusunda çalışıyoruz. İkinci olarak topa karşı, kalecinin göstereceği reaksiyon da önemli. Topu beklememesi gerekiyor."



PEREIRA GERİ ADIM ATMIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yola çıktığı sistemle devam etme kararı aldı. Sezon başında 3-4-3 sistemi üzerine takımını oluşturan ve şu ana kadar bundan geri adım atmayan Portekizli çalıştırıcı, kötü sonuçlara rağmen kurguyu bozmayacak.



SİSTEM TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Sarı-lacivertli ekibin yeni sistemi nedeniyle sezon başında çok sayıda oyuncu takımdan ayrılmış, yerlerine 3-4-3'e uygun isimler transfer edilmişti. Bir ara liderliğe de yükselen takım son üç resmi maçtan sadece tek beraberlik çıkarabildi. Bu nedenle sistem tartışmaları alevlendi.



MEVCUT SİSTEMLE DEVAM EDİLECEK

Mesut Özil'in gerçek anlamda kalitesini gösterememesinin etkenlerinden birinin de bu olduğu ifade edildi. Ancak Vitor Pereira son üç maçta galibiyet gelmese de sisteminin genel olarak başarılı işlediğini düşünüyor. Özellikle son kaybedilen Alanya maçında çok baskın oynayan sarı-lacivertlilerin oyun performansı teknik heyeti memnun etti. Bu nedenle sonuçlara değil oyuna odaklanan deneyimli teknik adamın mevcut sistemle yola devam edeceği öğrenildi.





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