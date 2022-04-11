Altay Bayındır: 'Aynı ciddiyetle devam'

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.



Bayındır derbiye iyi hazırlandıklarını belirterek, "Çok önemli bir maçtı. Bizler de bilincindeydik. Gerek analizler, gerek saha içi çalışmalarımız. Hocalarımızın söylediklerini dikkatli bir şekilde sahaya yansıttık. Bugün de 3 puanı almak çok önemliydi. Çok mutluyuz, çok güzel bir atmosfer." açıklamasını yaptı.



Kadıköy'de stadı full dolduran taraftarına da seslenen genç kaleci, "Stadı full doldurdular taraftar çok iyi destek oldular, çok teşekkür ederiz onlara da. Bundan sonra kalan maçlarımızda aynı ciddiyetle, konsantreyle devam edeceğiz. İnşallah puan kaybı olmadan ligin sonuna geliriz" diye konuştu.



Sakatlıktan döndükten sonra sahaya geri dönmek için çok dikkatli çalıştığını belirten Altay, "Sakatlık sonrası ve ameliyattan hemen sonra profesyonel bir şekilde çalışmalara hemen evde başladım. Futbolda en önemli şeyin mentalite olduğunu düşünüyorum. Ben oynamadığım dönemde de kaledeymişim gibi maçları izliyordum. Onun bana kattığı şey, hazır bir şekilde dönmek oldu. Beslenme de çok önemliydi. Sağlıklı besinler aldığın zaman, vücut da sana sağlıklı bir reaksiyon veriyor. O sakatlık sürecini yönetmek önemli. Mutluyuz, takım oyunu futbol. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Nerede oynadığımızın da bilincindeyiz. Bu şekilde hareket edeceğiz bundan sonraki maçlarda da." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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