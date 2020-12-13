Altay, Adana deplasmanında 4 golle şov yaptı!

TFF 1. Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Altay'ı konuk etti.



5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka Altay'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Marco Paixao, 42. dakikada Leandro Kappel, 48. dakikada Hakan Çinemre (k.k.) ve 90+6. dakikada Eren Erdoğan attı. Adanaspor'un tek sayısını ise 76. dakikada penaltıdan Ergin Keleş kaydetti.



Üst üste 2. galibiyetini alan Altay, puanını 23'e yükseltti. İzmir ekibi, maç eksiğiyle 4. sırada yer aldı. Son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan Adanaspor ise 12 puanla 16. sırada yer buldu.



Altay, gelecek hafta Akhisarspor'u konuk edecek. Adanaspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.



