Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç heyecanı

Yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç bu hafta Altay ile Hatayspor arasında oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda ilk maç heyecanı
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08 Aralık 2021 16:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günkü Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla kapılarını futbolseverlere tekrar açacak.

İzmir Spor Güvenlik Kurulu, 2014-2015 sezonu başında, uzmanların can güvenliği tehdidi ve güçlendirilmesinin ekonomik olmayacağı yönündeki raporu üzerine yıkılan ve tekrar yapılan Alsancak Stadı, 26 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan kontrollerin ardından bu haftaki Altay-Atakaş Hatayspor maçının statta oynanması kararlaştırıldı.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin ismi verilen ve en son 27 Mayıs 2014'te oynan Göztepe-Hatayspor maçına ev sahipliği yapan statta, 10 Aralık Cuma günkü Altay-Atakaş Hatayspor maçı oynanacak.


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