Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk rakip Hatayspor

Altay, yenilenen Alsancak Stadyumu'nda ilk maçı Hatayspor'a karşı oynayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk rakip Hatayspor
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09 Aralık 2021 15:24
Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Altay ile Atakaş Hatayspor, cuma günü İzmir'de karşılaşacak.

Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Atakaş Hatayspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu stattaki son karşılaşmasını 11 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul Güngörenspor karşısında oynamıştı.

Ligde 8 maçtır kazanamayan Altay, 16. haftaya 18 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın cezaları nedeniyle forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte Eric Björkander'in de sakatlığı bulunuyor.

Altay, rakibiyle Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.




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