Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double performansıyla LA Clippers'ı 117-106 mağlup etti.



Altı oyuncusu çift haneli skor üreten Rockets'ta Jalen Green 31 sayıyla başı çekerken, Alperen galibiyete 11 sayı, 10 ribaund ve 6 asistlik bir katkıda bulundu. Amen Thompson 22 sayıyla oynarken, Jabari Smith Jr. ise 13 sayı ve 13 ribaund ekledi.



Clippers tarafında Bones Hyland, benchten gelerek bulduğu 22 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Ivica Zubac 21 sayı ve 12 ribaund ekledi. Kevin Porter Jr. ise takımda ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldığı maçta 19 sayı kaydetti.



Clippers, geçtiğimiz Çarşamba günü Minnesota Timberwolves'a karşı 28 sayılık bir hezimete uğradıktan sonra evinde üst üste ikinci kez kaybetmiş oldu.



Son 10 maçta altıncı kez galip gelen Rockets, bu Çarşamba günü NBA Kupası Batı çeyrek finalinde Golden State Warriors'ı ağırlayacak. Clippers ise, Cuma günü Nuggets maçı için Denver'ı ziyaret edecek.



Gecenin diğer sonuçları:



76ers 108-100 Bulls

Bucks 118-113 Nets

Hornets 113-109 Pacers

Nuggets 141-111 Hawks

Cavaliers 113-122 Heat

Suns 110-115 Magic

Grizzlies 140-112 Wizards

Pelicans 116-121 Spurs

Timberwolves 106-114 Warriors

Jazz 97-106 Kings

Trail Blazers 98-107 Lakers



