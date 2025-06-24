Alperi Onar: 'İlham kaynağı olmak isteriz'

- "Uzun zaman sonra tekrar yarı finali görmek istiyoruz"

- "Bizden sonra gelecek insanlara ilham kaynağı olmak isteriz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Alperi Onar, yarın İtalya ile oynanacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçını kazanarak kendilerini kanıtlamak istediklerini söyledi.Alperi Onar, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından İtalya maçına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.Turnuvaya çok motive geldiklerini kaydeden Alperi,ifadelerini kullandı.Çeyrek final karşılaşması öncesi heyecanlı olduklarını belirten milli basketbolcu, 2013'ten sonra Avrupa Şampiyonası'nda tekrar yarı final görmek istediklerini ifade etti.Takımda havanın çok iyi olduğunu dile getiren Alperi Onar,diye konuştu.Alperi Onar, Avrupa Şampiyonası'nda 2011'de gümüş ve 2013'te bronz madalya kazanan jenerasyonun elde ettiği başarıları tekrarlamayı hedeflediklerini belirtti.Milli takımın geçmiş yıllarda ulaştığı başarıları motivasyon kaynağı olarak gördüklerini aktaran milli oyuncu,değerlendirmesinde bulundu.