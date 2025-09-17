16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-1
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
5-3
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
5-3
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
0-024'
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Alperen Şengün'den "deniz havası" açıklaması!

Alperen Şengün, Yunanistan maçı sonrasında yaptığı göndermeli paylaşım için açıklama yaptı.

17 Eylül 2025 00:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Alperen Şengün'den 'deniz havası' açıklaması!




Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 'deniz havası' çıkışı hakkında öz eleştiride bulundu.

EuroBasket 2025'in yarı final mücadelesinde karşılaşan Türkiye ve Yunanistan arasındaki mücadele 94-68'lik üstünlüğümüzle sona ermişti.

Maç sonunda Alperen Şengün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "İyi gelmez mi hiç deniz havası" şeklinde not düşerek Yunanistan'a bir göndermede bulunmuştu.

Alperen Şengün, bugün yaptığı açıklamada bu paylaşımın yanlış olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı: 

"Yunanistan maçından sonraki paylaşımım bir iletişim hatasıydı. Yunan halkına büyük saygım var. Hiçbir zaman kimseyi gücendirme niyetim yoktu."
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
