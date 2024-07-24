Alper Tursun: ''Altınordu'yu çok iyi biliyorum''

TFF 2'nci Lig'de sezona Kartepe kampında hazırlanan Altınordu'da yeni transferlerden Alper Tursun, kulübe yabancı olmadığını söyledi.Altınordu'nun yerinin 1'inci Lig olduğunu belirten Alper,dedi.Antrenman öncesinde Altınordu TV'ye konuşan Alper Tursun, hem saha içinde hem de saha dışında herkesin birbiri ile iyi anlaştığını belirterek,diye konuştu.