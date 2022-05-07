Alpaslan Öztürk: 'Allah yardımcımız olsun'

Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, Başakşehir maçının ardından açıklama yaptı.



0-0 berabere biten maçı değerlendiren Alpaslan, "Bizim için gerçekten zor bir sezon. Başakşehir, bu ligin en iyi top oynayan takımlarından birisi. Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. İyi mücadele ettik ama yeterince topa sahip olamadık. Çoğu zaman savunmada kaldık. Son dakikada golü atsak, 1-0 ayrılabilirdik, şans bizim yanımızda değildi. Sağlık olsun diyoruz." dedi.



"ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN"



Tecrübeli savunma oyuncusu, son olarak, yaşadıkları sezon ve takımdaki durum için gelen soruya karşı, "Hem genç oyuncular hem de biz ağabeyler olarak, hem onları motive etmek hem kendimizi motive etmek. Zaman zaman kenarda kalmak, forma şansı geldiğinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten kolay değil. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.





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