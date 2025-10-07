Almanya'nın konuştuğu isim Mert Kömür!

Augsburg forması giyen 20 yaşındaki Mert Kömür, yeni sezon başlangıcı ile dikkat çekti.



20 yaşındaki futbolcu, sezona 7 maçta 2 gol, 2 asistlik performansla başladı ve dikkatleri üzerine çekti.



Türk futbolcu, son oynanan ve 3-1 kazanılan Wolfsburg maçında 1 gol-1 asistle takımına 3 puanı getirerek maçın yıldızı oldu.



Alt yaş kategorilerinde Türkiye formasını hiç giymeyen genç futbolcu, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.



Almanya U20 Milli Takımı'nda 7 maça çıkan Mert Kömür'ün 1 gol-1 asisti bulunuyor.



