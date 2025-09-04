04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Almanya'da taraftarlardan Başbakan'a tepki

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in stat güvenliğiyle ilgili taraftarları hedef alan açıklamaları, taraftar örgütlerinin tepkisini çekti. Dachverband der Fanhilfen Derneği, Merz'i popülizmle suçlayarak, polis şiddetine karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

calendar 04 Eylül 2025 14:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Almanya'da taraftarlardan Başbakan'a tepki
Almanya'da futbol taraftarlarına yardım sağlayan kuruluşların çatı örgütü olan Dachverband der Fanhilfen Derneği, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in statların güvenliği konusunda taraftarların kontrol altına alınması gerektiğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
 
Dernek tarafından yapılan açıklamada, Merz'in Almanya Kulüpler Birliğinin (DFL) bir etkinliğinde statlardaki güvenlik durumuna değindiği belirtilerek, bu bağlamda taraftarları kontrol altına almak için kulüplerin güvenlik konusunda daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.
 
Açıklamada, Merz'in ayrıca taraftarlarla ilgili olumsuz gelişme olduğunu iddia ettiği belirtildi.
 
Derneğin yönetim kurulu üyesi Linda Röttig, Merz'in açıklamalarını eleştirerek, "Şansölye Merz'in açıklamaları bizde şaşkınlık oluşturdu ve öfkelendirdi. Hiçbir bilgisi olmadan taraftarları genel olarak ofsayta düşürüyor ve futbolun güvenlik durumuyla ilgili gerçeklerle uyuşmayan bir resim çiziyor." ifadelerini kullandı.
 
Statlardaki yasakları uygulama yetkisinin kulüplerin elinden almak için yoğun baskı yapanların kendi parti arkadaşları olması nedeniyle Merz'in kulüplere yönelik talebinin etkisiz olduğunu aktaran Röttig, "Merz, popülist sloganları sorgulamadan benimsemek yerine 'düşman taraftar imajı' algısını ortadan kaldırılması için çaba göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Linda Röttig, taraftarlara karşı giderek artan şiddetli polis müdahalelerin daha fazla kabul edilmeyeceğini aktardı. Gidişatın değişmesi gerektiğini aktaran Röttig, bunun için polise kimlik takma zorunluluğu ve silah taşıma yasağı getirilmesi gibi tedbirlerin alınmasının gerekli olduğunu ifade etti.
 
Röttig, Merz'in açıklamalarının derneğin yıllık toplantısında ele alınacağını da kaydetti.
