Almanya'da maç oynanırken sahaya oyuncak arabalar girdi

Almanya Bundesliga 2'de Hansa Rostock - Hamburg karşılaşmasında sahaya uzaktan kumandalı iki araba girdi ve oyunu durdurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Almanya'da maç oynanırken sahaya oyuncak arabalar girdi
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17 Şubat 2024 17:04
Almanya'daki futbol stadyumlarında federasyon tarafından futbol için planlanan yatırımcı müdahalesine karşı taraftar protestoları hız kesmiyor.

UZAKTAN KUMANDALI ARABALAR SAHAYA GİRDİ

Hansa Rostock ile Hamburg arasında oynanan Bundesliga 2 maçında ev sahibi takımın taraftarları uzaktan kumandalı arabalarla çimlerin üzerinde yarışarak oyunu böldüler. Bu mini arabalara takılı mavi ve beyaz duman kapları oyun alanını geçici olarak dumanla kapladı.



PROTESTOLAR YARATICILIK KAZANIYOR

Uzaktan kumandalı arabalar cuma akşamı Köln ile Werder Bremen arasında oynanan Bundesliga maçını da yarıda kesmişti. Taraftarlar mini arabaları Müngersdorf Stadyumu'nun çimleri üzerinde sürerek sahaya atılmış olan tenis toplarının etrafında gezdirdiler ve tribünde "Kendimizi uzaktan kumanda ile kontrol ettirmeyiz" yazılı bir pankart açtılar. Öte yandan Hertha Berlin taraftarları Magdeburg ile oynanan Bundesliga 2 maçında çimlere art arda atılan tenis topları, 32 dakikalık bir kesintiye neden olmuştu.

Taraftarların yapılan yatırımcı anlaşmasına yönelik eleştirileri haftalar ve aylar boyunca şiddetli protestolara dönüştü. Protestolar tırmanmadan önce birçok stadyumda pankartlar açılmıştı.

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