Almanya'da Kruse'ye bira şişeleri atıldı!

Union Berlin'de oynayan Max Kruse'ye Mainz maçında büyük tepki vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Almanya'da Kruse'ye bira şişeleri atıldı!
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04 Ekim 2021 16:15
Bundesliga'da Union Berlin'in deplasmanda Mainz'ı 2-1 yendiği maçta Alman milli oyuncu Max Kruse'ye tepki vardı.

Alman oyuncu karşılaşmanın 83. dakikasında kenara geldiğinde Mainz tribünlerinden tepki gördü ve üzerine bira şişeleri atılmaya başlandı. Tecrübeli futbolcu, bu hareketlerin ardından tribüne bir bakış attı ancak sakinliğini korumayı başardı.

Karşılaşma sonrasında konuşan Kruse, "İnsanlar neden beni provoke etmeye çalışıyor? Tribünün önünden değil, başka yerden çıkacaktım ancak hakem bana izin vermedi. Yaşananlar saçmalık, ne diyebilirim ki!" ifadelerini kullandı.

Union Berlin, 1-0 geriye düştüğü maçı 69 ve 73. dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazanırken, Max Kruse de asist yaptı.

Max Kruse, bu sezon 10 maça çıkarken 3 gol attı, 4 de asist yaptı.


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