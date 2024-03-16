Allegri'den Kenan Yıldız sözleri

Juventus Teknik Direktörü Massimialiano Allegri, Kenan Yıldız için, "Sakin bir şekilde ve baskı olmadan gelişmesine izin verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Allegri'den Kenan Yıldız sözleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2024 17:02
Juventus Teknik Direktörü Massimialiano Allegri, ligde Genoa ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, milli futbolcu Kenan Yıldız için gelen sorunun ardından, "Son zamanlarda daha az oynadı ama harika özellikleri var. Sakin br şekilde ve baskı olmadan gelişmesine izin verilmeli." dedi.

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus'ta 20 maçta süre buldu. Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşadı. Genç futbolcu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından Macaristan ve Avusturya ile oynanacak maçların aday kadrosuna da çağrıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery