Aliağalı Doğukan yuvadan uçtu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un namağlup takımı Aliağa Futbol'da 1.5 sezondur forma giyen stoper Doğukan Nelik, ara transfer döneminde kulüpten ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aliağalı Doğukan yuvadan uçtu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2025 14:38
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un namağlup takımı Aliağa Futbol'da 1.5 sezondur forma giyen stoper Doğukan Nelik, ara transfer döneminde kulüpten ayrıldı.

Doğukan, Kahramanmaraş İstiklalspor'la anlaştı. Akhisarspor altyapısında yetişerek Antalyaspor ve Nazillispor'da da forma giyen 24 yaşındaki Doğukan, ilk yarıda tamamı 11'de 13 maçta görev yapmıştı.

Doğukan geçen sezon da 29 maçta Aliağa formasını giydi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery