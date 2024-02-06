Aliağa Futbol'da namağlup hocayla yollar ayıldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ilk sezonunda oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik alarak Türkiye'de profesyonel liglerdeki 136 takım arasında namağlup tek takım konumunda olan Aliağa Futbol'da teknik direktör Hakan Şapçı'yla yollar ayrıldı.



Grubunda üst üste 4 maçından beraberlikle ayrılarak zirvede maçı eksik Kepezspor'un 2 puan gerisinde ikinci sıraya gerileyen sarı-siyahlılarda fatura Şapçı'ya kesildi.



Takımı geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de grubunda şampiyon yaparak profesyonel lige taşıyan, 3'üncü Lig'de de ekibiyle mağlubiyet almayan Hakan Şapçı, karşılıklı anlaşmayla yuvadan ayrıldı.



Aliağa yönetiminden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Şapçı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Aliağa Futbol Kulübümüze, şampiyonluk yaşatan hocamız, Hakan Şapçı ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



