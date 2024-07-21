Aliağa FK'ya forvet takviyesi

TFF 3. Lig ekibi Aliağa Futbol Kulübü, golcü oyuncu Eren Bayraktar'ı 1 yıllığına transfer etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa FK'ya forvet takviyesi
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21 Temmuz 2024 13:15
TFF 3'üncü Lig ekibi Aliağa Futbol Kulübü, transferde Belediye Derincespor'un forvet Eren Bayraktar'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Derince formasıyla 2'nci Lig'de 20 maça çıktı.

Geçen yıl Play-Off'ta 2'nci Lig hedefini ıskalayan sarı-siyahlı ekip Teknik Direktör Fatih Çardak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına da başladı. İlk antrenmanı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da takip etti.

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