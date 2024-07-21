Aliağa FK'ya forvet takviyesi

TFF 3'üncü Lig ekibi Aliağa Futbol Kulübü, transferde Belediye Derincespor'un forvet Eren Bayraktar'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.
Fenerbahçe altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Derince formasıyla 2'nci Lig'de 20 maça çıktı.
Geçen yıl Play-Off'ta 2'nci Lig hedefini ıskalayan sarı-siyahlı ekip Teknik Direktör Fatih Çardak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına da başladı. İlk antrenmanı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da takip etti.
Fenerbahçe altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Derince formasıyla 2'nci Lig'de 20 maça çıktı.
Geçen yıl Play-Off'ta 2'nci Lig hedefini ıskalayan sarı-siyahlı ekip Teknik Direktör Fatih Çardak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına da başladı. İlk antrenmanı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da takip etti.
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