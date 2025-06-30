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Aliağa FK, Veli Çetin'le imzaladı

Aliağa Futbol, Amed Sportif'ten tecrübeli stoper Veli Çetin'i 2 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

calendar 30 Haziran 2025 15:29 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 15:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK, Veli Çetin'le imzaladı
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Transfer döneminin en hareketli takımlarından olup alt ligler için yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturan 2'nci Lig temsilcisi Aliağa Futbol, prensipte anlaşma sağladığı tecrübeli stoper Veli Çetin'i resmen kadrosuna dahil etti. 

Son olarak 1'inci Lig'de Amed Sportif takımının formasını giyen deneyimli oyuncu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak sağ bek Erhan Kartal'ı renklerine bağlayan İzmir ekibi bir transferi daha tamamlayıp kadrosunu güçlendirdi.

PERFORMANSI



Beşiktaş altyapısından yetişen 30 yaşındaki Veli Çetin kariyerinde Menemen FK, Göztepe, Samsunspor, Manisa FK ve Amed Sportif'te forma giydi. Veli geçen sezon Amed Sportif takımı ile 17 maça çıkıp 2 gol kaydetti.


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