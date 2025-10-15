16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Aliağa FK evinde yenilgi görmedi

Aliağa FK, profesyonel liglerde evinde adeta kale kurdu. Kırmızı Grup ekibi, profesyonel arenada çıktığı 33 iç saha maçında yenilgi yüzü görmeyerek dikkat çekici bir istikrara imza attı.

calendar 15 Ekim 2025 14:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK evinde yenilgi görmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Profesyonel liglerde üçüncü sezonunu geçiren 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü bu süre içinde evinde oynadığı 33 maçta hiç yenilgi yüzü görmeyerek önemli bir başarıya imza attı.

3'üncü Lig'de üst üste iki yıl normal sezonu namağlup bitiren, geçen yıl yenilgisiz olarak 2'nci Lig'e çıkarak tarih yazan Aliağa ekibi bu sezon da aynı başarısını sürdürdü. 

2023-2024 sezonunda Aliağa Atatürk Stadı'nda çıktığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alan, 35 gol atan ve kalesinde yalnızca 9 gol gören sarı-siyahlı ekip, 2024-2025 sezonunda evinde oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Aliağa, geçen sezon iç sahada rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde sadece 7 gol gördü. Aliağa ekibi, bu sezon da kendi sahasında oynadığı 4 karşılaşmayı kazandı. Evinde 4'te 4 yapan, profesyonel ligde iç sahada bileği hiç bükülmeyen Aliağa FK bu maçlarda 15 gol attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.