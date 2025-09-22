22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Aliağa FK evinde mutlu

Aliağa FK, Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup ederek iç sahada 3'te 3 yaptı, 9 puana ulaştı.

calendar 22 Eylül 2025 14:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK evinde mutlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Ankara Demirspor'u 2-0 yenerek 9 puana ulaşan Aliağa Futbol Kulübü evinde 3'te 3 yaptı.

Geçen sezon namağlup bir şekilde 2'nci Lig'e adını yazdıran sarı-siyahlılar geride kalan 5 maçta aldığı tüm galibiyetleri sahasında elde ederken, deplasmanlarda ise henüz puan sevinci yaşayamadı.

Aliağa FK iç sahada Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1, Fethiyespor'u 3-0 ve Ankara Demirspor'u da 2-0 mağlup etti.

İzmir ekibi dış sahada ise Gebzespor ve Mardin 1969'a 1-0'lık skorlarla boyun eğdi. Teknik direktör Polat Çetin, Ankara Demirspor galibiyetiyle yeniden çıkışa geçtiklerini belirterek, "Evimizdeki başarılı sonuçlar çok sevindirici. Artık deplasmanlardan da iyi skorlarla dönmeliyiz. Üst üste Somaspor ve Muşspor deplasmanlarına gideceğiz. Bu maçları kayıpsız geçerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
