Ali Oflaz: 'Naim Süleymanoğlu'nu örnek alıyorum'

Geçen yıl Arnavutluk'ta, bu yıl da Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli halterci Ali Oflaz, başarılarıyla genç yaşta olimpiyatlarda da adından söz ettirmek istiyor.



Lise birinci sınıfta fiziği uygun olduğu için antrenörlerinin yönlendirmesiyle haltere başlayan 20 yaşındaki Oflaz, kısa sürede alanında kendini kanıtladı.



Daha ilk senesinde U15 kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Oflaz, bir sonraki yıl da Türkiye rekoru kırdı.



Halterde adını duyuran Oflaz, 2028'deki olimpiyatlarda ülkesine altın madalya getirmeyi hedefliyor.



3 YIL MADALYAYLA DÖNDÜ



Selçuklu Belediyespor sporcusu Oflaz, AA muhabirine, 7 yıldır halterle ilgilendiğini ve bu sporu çok severek yaptığını söyledi.



Uzun yıllar bu sporu yapmayı düşündüğünü ifade eden Oflaz, "Naim Süleymanoğlu'nu örnek alıyorum. Onu izledikçe motivasyonum ve hırsım artıyor. Disiplinli bir şekilde çalışıyorum. Kamp antrenmanlarında 6, normal günlerde de en az 3 saat çalışıyorum." dedi.



Her geçen gün kendini geliştirmeye devam ettiğini vurgulayan Oflaz, şunları kaydetti:



"Finlandiya'da 2021'de düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 198 kilo silkmede, toplamda 348 kiloyla Avrupa ikincisi oldum. Geçen yıl Arnavutluk'ta yapılan aynı organizasyonda silkmede 201 kilo, koparmada 161 kiloyla şampiyon oldum. Bu yıl da Romanya'daki şampiyonada 161 kiloyla koparmada, 203 kiloyla silkmede Avrupa şampiyonu oldum. En önemli hedefim olimpiyatlarda ülkemizi temsil edebilmek. Her sporcunun hayali budur. Ben de bu yönde çalışmalarıma devam ediyorum ve en az 250 kilo kaldırmayı hedefliyorum."



Oflaz, sporu çok sevdiğini, kendisini her zaman destekleyen ailesinin de ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.



"SIKI ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"



Sporcunun antrenörü Burak Ertuğrul Eroğlu ise ilk yıllarda Ali'nin halterle ilgilenmesi için peşinden koştuklarını belirtti.



Spora ilk başlarda tereddütle başlayan Oflaz'ın daha sonra kendisine inandığını anlatan Eroğlu, "Ali'nin başarıları ona milli sporcu olma hayalini getirdi. Önünde hangi kilo varsa kaldırır. 2028 yılı için bir planımız var. O yılki olimpiyatlar için sıkı şekilde hazırlanacağız. Tabii o zamana kadar önümüzdeki diğer turnuvalara da katılacağız. O Naim Süleymanoğlu'nu örnek alıyor. Bu başarılar kolay kolay yakalanmaz. Ama biz de bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.