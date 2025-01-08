Ali Koç'tan transfer için açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli amaya transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan transfer için açıklama
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08 Ocak 2025 18:01
Son güncelleme 08 Ocak 2025 18:02
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında transfer haberleri üzerine açıklama yaptı.

"2 STOPER, 1 SOL BEK!"

Transfer sayısı hakkında bilgi veren Ali Koç "2 stoper, 1 sol bek olmazsa olmaz ihtiyacımız var. Ondan sonra kafamızda başka noktalar var. O da elimizdeki oyuncuların çıkmasıyla paralel. 6-7 senedir gördünüz ki, onu alacağız, bunu yapacağız demedik. Yapsak bedeli var mı? Bizle anılan 10 oyuncunun 7-8'iyle alakamız yok." dedi.

TRANSFERLERİN MALİYETİ

Bütçe ile ilgili konuşan Ali Koç "Bazı transferlerimiz maliyetli gelebilir size. Bize bu cesareti veren de burada gördüğünüz yönetim kurulu. Finansal açıdan güçlü bir yönetim kurduk. Gelirimize sapma olursa karşılayacağız taahhüdü verdiler." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'YA İNANIYORUZ, EKSİKLERİMİZİ..."

Sarı-lacivertli camiaya mesaj gönderen Ali Koç "Biz hocamıza inanıyoruz, fark artsa da inanıyoruz. Devre arasında eksiklerimizi tamamlayacağız." açıklamasını yaptı.

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