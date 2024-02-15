Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nun sarı lacivertli takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.
ALİ KOÇ: "YENİ BİR HİKAYEYE YELKEN AÇACAK"
Halk TV'ye konuşan Ali Koç, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde." ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Ferdi'nin sarı lacivertli takımlan olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Bu sezon 33 maça çıkan 24 yaşındaki sol bek, takımına 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
ALİ KOÇ: "YENİ BİR HİKAYEYE YELKEN AÇACAK"
Halk TV'ye konuşan Ali Koç, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde." ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Ferdi'nin sarı lacivertli takımlan olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Bu sezon 33 maça çıkan 24 yaşındaki sol bek, takımına 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.