Ali Koç'tan Erden Timur'a cevap!

İŞTE ALİ KOÇ'UN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

"ERDEN TİMUR'UN "LİGİ BİTİRTMEYİZ" SÖZLERİ"

"SAMİMİYETİN SORGULANIR"

"G.SARAY DEĞİL, HANGİ TAKIM OLSA OLURDU"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Sarı-lacivertli kulübün başkanı, kendisinden önce basın toplantısı gerçekleştiren Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamalarına da değindi."Nizami bir gol iptal ediliyor, kimse bilmiyor. Bu olayı Allah'ın bir hikmeti olarak görmek istiyorum. Dünkü olaydan ders alıp, gerekli, adımları atmalıyız. Erden Timur "Kıyamet kopartılıyor" dedi. Evet kopartılıyor, bu öyle veya böyle bir olay değil. Fenerbahçe'ye 'Size ne oluyor?' diyemezsiniz, biz de yarışın içerisindeyiz. Buraya sırf bu olay için çıkmadık. Kasım ayında 3 kez "Sıkıntı var, MHK'den koku alıyoruz" dedik. Bu öyle bir olay değil. Futbol dışı olaylar var mı? Buna bakmamız lazım. Aziz Yıldırım "Ne şikesi, memleket meselesi" dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi. Belki bahis işi var. Seçim var, belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu hata değil!""Ligi bitirtmeyiz, savaş, koro halinde..." Bana göre çok şuursuz açıklamalar. Kadrolu basın mensupları.. Bunlar konuşulduktan sonra TFF'nin iki gün sonra Galatasaray'ı ziyareti yanlış! Trabzonspor maçı öncesi geleceklerdi, yanlış anlaşılacağını söyledik. TFF bunu düşünmeliydi. Ama o bir akademi ziyaretiydi. Konu yanlış yere gitti. İnşallah ocak ayının ilk haftasında görüşeceğiz.""Erden Bey'i çok iyi tanımıyorum ama görüştüğümüzde medeni tavırları var. Çok çabaladığını biliyorum. "İyilik kazansın" dedi. Ben her yerde bunu istiyorum. Ülkemizde iyilik kazanacaksa, ilk aday Fenerbahçe'dir. Bunu da yazın bir köşeye.""Erden Bey "Bu hatalar, yarın yapılacak şeylerin altyapısı için mi oluyor!" dedi. Bu derbi öncesi kendini koruma. "Bizden başka adalet arayan yok" derseniz, samimiyetiniz sorgulanır. Tarihi bir basın toplantısı olabilirdi ama olmadı. Neden yıllarca konuşulan vahim hatalar hep Galatasaray maçlarında oluyor? Biri de bunu sorar. Ya da bir takımda VAR konuşmaları varken, başka takımda neden yok? İnsanlar bunu da sorar!"Erden Bey sadece iptal olan gole odaklansaydı, Türk futbolunda gerçekten bu bir devrim der biz de ayakta alkışlardık. Ancak bunun büyütüldüğünü düşünerek yaklaşırsanız, samimiyetiniz sorgulanır.""Erden Bey bu olağanüstü bir olay, herkes şaşırdı. Yayınlarda bu analizler yapıldı. Bu Galatasaray ile alakalı bir şey değil, olayla alakalı. Hangi takıma olsa, bu reaksiyon olurdu. Sektöre yeni girdiniz bilmiyorsunuz. Son dört senede Fenerbahçe'nin nasıl hak aradığını bilirdiniz. 'Aman Ankara bir şey demesin' diye herkes sessiz kaldı."Erden Bey bundan daha az vahim konuda neler söylediniz? "Savaş, ligi bitirtmeyiz..." Bunları siz söylediniz. Şimdi yaygara mı koparıyor diyorsunuz? Derbi öncesi altlık yapılıyor. Basın toplantısından önce heyecanlıydım ama şaşırdım. Eski tas, eski hamam."