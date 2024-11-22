Ali Koç: "Söyleyeceklerim birikti"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerium'un yeni tır tanıtımında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: 'Söyleyeceklerim birikti'
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22 Kasım 2024 13:30
Son güncelleme 22 Kasım 2024 13:32
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerium'un yeni tır tanıtımında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, "Her zaman söylediğim gibi; Fenerbahçe'nin farkı; gelir, eğitim, kültür seviyesi ne olursa olsun taraftarımız söz konusu Fenerbahçe ise olağanüstü sınırları zorlayacak cömertlik gösteriyor. Bunu her alanda görüyoruz. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Ali Koç, basın mensuplarının gündemle ilgili soru sormak istemesinin ardından, "Şu anda gündem konuşursam, buradaki arkadaşlara haksızlık olur. Ama benim söyleyeceğim şeyler çok birikti. Az kaldı, onu söyleyeceğim yakında." diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "2-3 milyon euro net kardan 27 milyon euro net karlara geldi. PUMA ile işbirliğimiz çok büyük etki yaptı bunda. Yeni bir üreticiye geçiyoruz. Orada da iyi bir anlaşma yaptık. Hayırlı, uğurlu olsun. Fenerium'un gidişatından son derece memnunuz. Bizim bu yüksek ciroları yakalamamız sadece forma satışından değil, envayi çeşit ürünlerimiz var. Hepsi iyi performans sağlıyorlar. Buna mukabil, analog yönetilen şirket son derece dijital süreçlerle yönetilen bir şirket haline geldi. Herkes, en büyük mağazamızı stadyumun altında sanıyor ama artık online mağazamız, en büyük mağazamız konumuna geldi. Daha çok gidecek yolumuz var. Tüm taraftarlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ali Koç, yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleme ihtimali olup olmadığı yönünde gelen soruya ise, "Var" yanıtını verdi.

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