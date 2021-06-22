Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpteki seçim öncesinde açıklamalarda bulunacak.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Habertürk'e konuşacak. Saat 20:00'de başlayacak programda Ali Koç "Şike kumpası davası sonrası maddi-manevi zararların tazmini için ne yapılacak? Yeniden seçilirse nasıl bir strateji izleyecek?" gibi soruları yanıtlayacak.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Habertürk'e konuşacak. Saat 20:00'de başlayacak programda Ali Koç "Şike kumpası davası sonrası maddi-manevi zararların tazmini için ne yapılacak? Yeniden seçilirse nasıl bir strateji izleyecek?" gibi soruları yanıtlayacak.