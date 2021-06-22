Ali Koç seçim öncesi soruları yanıtlayacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün gündemindeki konular hakkında konuşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç seçim öncesi soruları yanıtlayacak
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22 Haziran 2021 11:43
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpteki seçim öncesinde açıklamalarda bulunacak.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Habertürk'e konuşacak. Saat 20:00'de başlayacak programda Ali Koç "Şike kumpası davası sonrası maddi-manevi zararların tazmini için ne yapılacak? Yeniden seçilirse nasıl bir strateji izleyecek?" gibi soruları yanıtlayacak.


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