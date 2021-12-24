Fenerbahçe taraftarının Ali Koç'a olan tepkisi giderek büyüyor.



Göreve geldiği günden beri sportif anlamda sarı lacivertli camiaya verdiği başarı sözlerini tutamayan Başkan Ali Koç'un istifası isteniyor.



İSYAN GİDEREK BÜYÜYOR



Saracoğlu tribününü aşan isyan, camiayı dört koldan sarmış durumda.



Türkiye gazetesinden Emin Uluç'un haberine göre; Fenerbahçe dernekleri, sosyal medya hesapları Ali Koç'u istifaya davet ederken taraftarlar, Kadıköy'deki Yeni Malatya maçında protestoları zirve noktasına taşımak üzere örgütleniyor.



İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR



Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz'ın ardından eski yönetici ve başkan adaylarından Hulusi Belgü de Ali Koç'a olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu. Taraftarlar change.org'ta Ali Koç'un kongre kararı alıp istifa etmesi için imza kampanyası başlattı.



MALATYA MAÇINDA PROTESTO HAZIRLIĞI



Sosyal medya, "Ali Koç İstifa" başlıklarıyla yıkılırken Malatya karşılaşmasında tribünler takımı desteklemek için değil, Ali Koç'u protesto etmek için dolacak. Taraftarlar başlama düdüğüyle birlikte "Ali Koç istifa" tezahüratında bulunacak.





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