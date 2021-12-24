Ali Koç'a karşı büyük protesto hazırlığı!

Fenerbahçeli taraftarlar, Malatya ile Kadıköy'de oynanacak ilk yarının son maçında tribünleri takıma destek vermek için değil, Ali Koç'u istifaya davet etmek için dolduracak

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ali Koç'a karşı büyük protesto hazırlığı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2021 09:26
Fenerbahçe taraftarının Ali Koç'a olan tepkisi giderek büyüyor.

Göreve geldiği günden beri sportif anlamda sarı lacivertli camiaya verdiği başarı sözlerini tutamayan Başkan Ali Koç'un istifası isteniyor.

İSYAN GİDEREK BÜYÜYOR

Saracoğlu tribününü aşan isyan, camiayı dört koldan sarmış durumda.

Türkiye gazetesinden Emin Uluç'un haberine göre; Fenerbahçe dernekleri, sosyal medya hesapları Ali Koç'u istifaya davet ederken taraftarlar, Kadıköy'deki Yeni Malatya maçında protestoları zirve noktasına taşımak üzere örgütleniyor.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz'ın ardından eski yönetici ve başkan adaylarından Hulusi Belgü de Ali Koç'a olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu. Taraftarlar change.org'ta Ali Koç'un kongre kararı alıp istifa etmesi için imza kampanyası başlattı.

MALATYA MAÇINDA PROTESTO HAZIRLIĞI

Sosyal medya, "Ali Koç İstifa" başlıklarıyla yıkılırken Malatya karşılaşmasında tribünler takımı desteklemek için değil, Ali Koç'u protesto etmek için dolacak. Taraftarlar başlama düdüğüyle birlikte "Ali Koç istifa" tezahüratında bulunacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.