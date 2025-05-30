Ali Habeşoğlu için Galatasaray açıklaması!

3'üncü Lig'de Play-Off finalini kaybederek 2'nci Lig'in kapısından dönen Ayvalıkgücü Belediyespor'da ismi transfer haberleriyle anılan Ali Habeşoğlu için resmi açıklama geldi.
GALATASARAY AÇIKLAMASI
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle kontratı devam etmekte olan oyuncumuz ile ilgili basında yer alan, Ali Habeşoğlu Galatasaray'da haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Milli oyuncumuzla alakalı birçok kulüpten gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
HABEŞOĞLU'NUN İSTATİSTİKLERİ
Ayvalık ekibinin 20 yaşındaki golcüsü ligde 21, kupada 1 gol kaydetti.
GALATASARAY AÇIKLAMASI
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle kontratı devam etmekte olan oyuncumuz ile ilgili basında yer alan, Ali Habeşoğlu Galatasaray'da haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Milli oyuncumuzla alakalı birçok kulüpten gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
HABEŞOĞLU'NUN İSTATİSTİKLERİ
Ayvalık ekibinin 20 yaşındaki golcüsü ligde 21, kupada 1 gol kaydetti.
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