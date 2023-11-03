Ali Çamlı: 'Kayserispor yenilmeme alışkanlığını kazandı'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor'un yenilmeme alışkanlığını kazandığını söyledi.



Maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Çamlı, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 4-0 yenerek 4. tura yükseldikleri için mutlu olduklarını belirtti.



Galibiyet sevinci yaşatan futbolcu ve teknik heyeti tebrik eden Çamlı, "Transfer yasağı kalktıktan sonra takıma aldığımız arkadaşların adaptasyon sürecinin tamamlanıyor olması ve takıma artık ciddi katkı sağlıyor olduğunu görebiliyor olmamız beni en çok sevindiriyor. Zaten iyi bir takımımız var elimizde. Şimdi onlarında katkılarıyla bu takım daha iyi yerlere gidecek." diye konuştu.



Kayserispor'un bir maç daha kazanmasının önemli olduğunu vurgulayan Çamlı, iyi bir takım kurduklarını anlattı.



Takımın daha iyi yerlere geleceğini belirten Çamlı, "Benim en çok sevindiğim, Kayserispor yenilmeme alışkanlığını kazandı. Ben onu daha çok önemsiyorum. Hoca ve çocukları tebrik ediyorum." dedi.



Çamlı, pazartesi günü oynayacakları Corendon Alanyaspor maçına motive olmaları gerektiğini ve tüm taraftarları stada beklediklerini sözlerine ekledi.



