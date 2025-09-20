20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
3-090'
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-3
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
2-0
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
3-1
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
2-190'

Alexandru Maxim: "Şanssız bir gol yedik"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'de Alexandru Maxim, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Eylül 2025 22:42
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-kırmızılılarda ilk golün asistini yapan Alexandru Maxim, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Şanssız bir gol yediklerini belirten Maxim, "Buraya 3 puan almak için geldik. Trabzonspor taraftarının önünde oynamak gerçekten kolay değil. Önde baskıyla başladık. Rakibimizi uzun toplara zorladık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. İkinci yarı bizim için biraz zor geçti. Ofansif oyuncuları oyuna aldılar. Şanssız bir gol yedik. Takımımın gösterdiği cesaret ve karakterden dolayı çok mutluyum. Evimize 1 puanla dönüyoruz" dedi.


Kevin Rodrigues'in attığı gol hakkında konuşan Rumen futbolcu, "Kevin ile aramızda konuştuk, duran topları sürekli çalışıyoruz. Rakibimizin zayıf noktalarını da analiz ediyoruz. Kevin ile göz teması kurduğumuzda, onun o alanı istediğini genellikle biliyorum. Bu yüzden o pası verdim. Antrenmanlarda sık sık gol atıyordu, bugün ise resmi bir maçta ilk kez gol sevinci yaşadı. Onun adına mutluyum." ifadelerini kullandı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.