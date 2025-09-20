Alexandru Maxim: 'Şanssız bir gol yedik'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.



Siyah-kırmızılılarda ilk golün asistini yapan Alexandru Maxim, maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Şanssız bir gol yediklerini belirten Maxim, "Buraya 3 puan almak için geldik. Trabzonspor taraftarının önünde oynamak gerçekten kolay değil. Önde baskıyla başladık. Rakibimizi uzun toplara zorladık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. İkinci yarı bizim için biraz zor geçti. Ofansif oyuncuları oyuna aldılar. Şanssız bir gol yedik. Takımımın gösterdiği cesaret ve karakterden dolayı çok mutluyum. Evimize 1 puanla dönüyoruz" dedi.





Kevin Rodrigues'in attığı gol hakkında konuşan Rumen futbolcu, "Kevin ile aramızda konuştuk, duran topları sürekli çalışıyoruz. Rakibimizin zayıf noktalarını da analiz ediyoruz. Kevin ile göz teması kurduğumuzda, onun o alanı istediğini genellikle biliyorum. Bu yüzden o pası verdim. Antrenmanlarda sık sık gol atıyordu, bugün ise resmi bir maçta ilk kez gol sevinci yaşadı. Onun adına mutluyum." ifadelerini kullandı.



