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1-1
30 Temmuz
Servette-Viktoria Plzen
1-3
30 Temmuz
Lazio-Fenerbahçe
0-1

Alexander Djiku: "İyi bir sezon öncesi geçirdik"

Lazio'yu 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de stoper oyuncusu Alexander Djiku, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Temmuz 2025 23:22 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 23:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Alexander Djiku: 'İyi bir sezon öncesi geçirdik'
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Son hazırlık maçında Lazio karşısında 1-0 galip gelen Fenerbahçe'de Alexander Djiku maç sonu açıklamalarında bulundu.

Hazırlık kampının iyi geçtiğini belirten Djiku, "Genel anlamda iyi bir sezon öncesi geçirdik. Son hazırlık maçımızı oynadık. Özgüven kazanmak açısından iyi bir galibiyetti. Güçlü bir oyun ortaya koyduk. Önemli olan maçı domine edebilmekti. Neticeden mutluyum"

Ganalı oyuncu, defansif anlamda güçlü olduklarını dile getirerek, "Hocamızın bizden istediği şey, önde baskı yapmamız. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Rakibe de çok fırsat vermedik. Defansif anlamda güçlüydük." açıklamalarında bulundu.

30 yaşındaki stoper oyuncusu karşılaşmanın 83. dakikasında Archie Brown yerine oyuna dahil oldu. 
 
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