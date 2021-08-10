Alex Teixeira'nın sözleşmesindeki madde

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın sözleşmesinde yer alan madde ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Alex Teixeira'nın sözleşmesindeki madde
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10 Ağustos 2021 11:57
Beşiktaş dünyaca ünlü 10numara Alex Teixeira için geri sayımını sonunda bitirdi! Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak, dün akşam saatlerinde Brezilya'dan İstanbul'a indi. 31 yaşındaki oyuncu, Kovid-19 kuralları gereği karantinaya girecek.

Beşiktaş Kulübü'yle 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Teixeira, 900 bin euro imza parası ve yıllık 2.6 milyon Euro maaş kazanacak.

Sambacı'nın sözleşmesinde ek olarak başarı bonusları da olacak. Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon ise tek taraflı olmayacak.

Kontratının son yılında iki taraf da yola devam kararı verirse opsiyon devreye girecek.



 

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