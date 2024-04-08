Alex Oxlade-Chamberlain beğeni topladı

Beşiktaş önceki gün Ümraniye'de İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanırken, Alex Oxlade Chamberlain ilk 11'de yer aldı.
Karşılaşmada 62 dakika sahada kalan 30 yaşındaki İngiliz futbolcu orta sahadaki performansıyla beğeni topladı.
SANTOS ŞANS VERECEK
Alanyaspor'la 21 Aralık'ta oynanan lig karşılaşmasında adalesinden ağır biçimde sakatlanan Chamberlain'in sezonu kapattığı iddia edilmişti. Tedavi ve rehabilitasyon süreci için daha sonra ülkesine dönen İngiliz oyuncu burada yoğun şekilde çalıştı ve yaklaşık 3,5 ay sonra sahalara dönüş yaptı. Siyah-beyazlı idareciler ve teknik heyet, Chamberlain'in güçlü ve karakterli bir futbolcu olduğunun altını çizdi.
Deneyimli futbolcu, İstanbulspor maçında orta sahadaki enerjisi ve isabetli paslarıyla olumlu puan topladı. Teknik Direktör Fernando Santos'un kalan maçlarda Chamberlain'e zaman zaman şans vereceği aktarıldı.
Bu sezon 22 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen İngiliz oyuncu, Başakşehir ile oynanan son maçta kadroya girse de süre alamamıştı.
Karşılaşmada 62 dakika sahada kalan 30 yaşındaki İngiliz futbolcu orta sahadaki performansıyla beğeni topladı.
SANTOS ŞANS VERECEK
Alanyaspor'la 21 Aralık'ta oynanan lig karşılaşmasında adalesinden ağır biçimde sakatlanan Chamberlain'in sezonu kapattığı iddia edilmişti. Tedavi ve rehabilitasyon süreci için daha sonra ülkesine dönen İngiliz oyuncu burada yoğun şekilde çalıştı ve yaklaşık 3,5 ay sonra sahalara dönüş yaptı. Siyah-beyazlı idareciler ve teknik heyet, Chamberlain'in güçlü ve karakterli bir futbolcu olduğunun altını çizdi.
Deneyimli futbolcu, İstanbulspor maçında orta sahadaki enerjisi ve isabetli paslarıyla olumlu puan topladı. Teknik Direktör Fernando Santos'un kalan maçlarda Chamberlain'e zaman zaman şans vereceği aktarıldı.
Bu sezon 22 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen İngiliz oyuncu, Başakşehir ile oynanan son maçta kadroya girse de süre alamamıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU