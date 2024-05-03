Alex de Souza, Süper Lig ekibine teknik direktör oluyor!

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Alex de Souza, kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Son olarak ülkesi Brezilya'da Avai'yi çalıştıran 45 yaşındaki genç teknik adam, Spor Toto Süper Lig' sürpriz bir takımla dönmeye hazırlanıyor.



Sergen Yalçın gidiyor, Alex de Souza geliyor



Radyospor'un haberine göre; Antalyaspor, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile anlaştığı öğrenildi.



Antalyaspor, Alex de Souza'yı Türkiye'ye getirdi



Ulaşılan bilgilere göre Antalyaspor, mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza ile geçtiğimiz iki ay önce görüşmelere başladığı öğrenildi. Ayrıca Brezilyalı oyuncunun, bu hafta Antalya'ya da geldiği de ortaya çıktı.



2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başladı. Burada harika işlere imza atan Alex, takımı ile çıktığı 19 karşılaşmada 2.11 maç başı puan ortalaması yakaladı.



Sergen Yalçın, Beşiktaş ile anılıyor



Öte yandan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın adı Fernando Santos sonrası Beşiktaş'la da anılıyor.



Sergen Yalçın'ın Antalyaspor performansı



Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'la ilgili soruya "Şu an bir görüşme olmadı" cevabını vermişti.



Antalyaspor ile 18 maça çıkan Sergen Yalçın 6'şar galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak maç başına 1.33 puan ortalaması yakaladı.





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