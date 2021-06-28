Alex de Souza ilk maçına galibiyetle başladı

Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçında galibiyetle tanıştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Alex de Souza ilk maçına galibiyetle başladı
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28 Haziran 2021 01:27
Sao Paulo U20 takımının başında ilk maçına çıkan Alex de Souza karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Takımıının Atletico Paranaense ile karşı karşıya geldiği maçta 41. dakikada Marquinhos'un golüyle Sao Paulo U20 maçı 1-0 kazandı ve sezona galibiyetle başlamış oldu.

Alex de Souza Sao Paulo U20 takımıyla Nisan ayında teknik direktörlük kariyerine start vermişti.


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