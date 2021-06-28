Alex de Souza ilk maçına galibiyetle başladı

Sao Paulo U20 takımının başında ilk maçına çıkan Alex de Souza karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Takımıının Atletico Paranaense ile karşı karşıya geldiği maçta 41. dakikada Marquinhos'un golüyle Sao Paulo U20 maçı 1-0 kazandı ve sezona galibiyetle başlamış oldu.
Alex de Souza Sao Paulo U20 takımıyla Nisan ayında teknik direktörlük kariyerine start vermişti.
Takımıının Atletico Paranaense ile karşı karşıya geldiği maçta 41. dakikada Marquinhos'un golüyle Sao Paulo U20 maçı 1-0 kazandı ve sezona galibiyetle başlamış oldu.
Alex de Souza Sao Paulo U20 takımıyla Nisan ayında teknik direktörlük kariyerine start vermişti.