Alex Caruso 6-8 hafta arası yok!

Chicago Bulls guardı Alex Caruso'nun sağ el bileğinin kırılması nedeniyle ameliyat olacağı ve 6-8 hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıklandı.



Caruso, geçtiğimiz Cuma günü Bulls'un Milwaukee Bucks'a kaybettiği maçın üçüncü çeyreğinin ortasında sakatlanmıştı. Caruso potaya gittiği pozisyonda, Bucks oyuncusu Grayson Allen kendisine sert bir flagrant faul yapmış ve bu da oyundan atılmasına ve sonrasında 1 maç uzaklaştırma cezası almasına sebep olmuştu.



Bulls, halihazırda diz ameliyatı sebebiyle 6-8 hafta boyunca kadro dışı olacak Lonzo Ball'dan ve diz ağrısı sebebiyle önümüzdeki hafta kadroya dönmesi beklenen Zach LaVine'den de yoksun durumda. Buna ek olarak, Derrick Jones Jr ve Patrick Williams da uzun süreli sakatlıklar geçirmiş olan isimlerdi.



