Albert Riera: "Fatih Terim için gelmiştim"

Galatasaray'da Fatih Terim'in gönderilmesi sürecinde yaşanan ilginç detaylardan biri de Albert Riera ile ilgiliydi.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Albert Riera: 'Fatih Terim için gelmiştim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2022 11:51
Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe adım atan Albert Riera, birkaç gün önce İstanbul'a geldi.

Herkes yeni ekibe katılacağını düşünürken, "Yönetimle değil, Fatih Terim ile görüşmek için geldim" açıklamasını yapan Riera, "Fatih Terim gönderilmeseydi, yardımcı hoca olarak gelecektim. Fakat şu an işler değişti ve beklemeye geçtim. Hocamla görüşmeye gidiyorum" ifadesini kullandı. Albert Riera daha sonra Fatih Terim'i evinde ziyaret etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.